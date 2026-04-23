Carmen Castón Serrano
Doña Carmen Castón Serrano
Viuda que fue de Don Francisco Calzadilla León
Descanse en paz
Que falleció el 22 de abril de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Sus hijos Francisco, Ángela y Carmen P. ; hijos políticos Carmen López, Julián Salcines y Francisco Gordón; nietos, bisnietos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar, EL VIERNES, DÍA 24, A LAS 10.00 HORAS, en la iglesia parroquial de San Nicolás, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
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