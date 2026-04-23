Doña Carmen Castón Serrano

Viuda que fue de Don Francisco Calzadilla León

Descanse en paz

Que falleció el 22 de abril de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Sus hijos Francisco, Ángela y Carmen P. ; hijos políticos Carmen López, Julián Salcines y Francisco Gordón; nietos, bisnietos y demás familia.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar, EL VIERNES, DÍA 24, A LAS 10.00 HORAS, en la iglesia parroquial de San Nicolás, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.