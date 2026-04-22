Don Fernando Grande González De Canales

-Farmacéutico y Abogado –

Que falleció el día 22 de abril de 2026 a los 81 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, Enrique, Elena y Carolina; sus hijos políticos, Consuelo y Rafael; nietos, Elena, Marina, Carmen, Patricia y Fernando; hermanas, María del Carmen (+), Fuensanta y Rosa María; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el jueves, día 23, a las 12:00 horas, en la iglesia parroquial de San Nicolás de la Villa, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.