Elvira Herrera Ceballos
Elvira Herrera Ceballos
Viuda que fue de Rafael Saint-Gerons Alcántara
Que falleció el día 16 de abril de 2026 a los 80 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su Director Espiritual José Juan Jiménez Güeto; sus hijos, Elvira, Rafael y Enrique; sus hijos políticos, Alberto de Fuentes, Esperanza Meléndez y Ana Ruiz; nietos, Enrique, Jorge, Fernando, Nacho, Jaime, Julia, Enrique y Ana; hermanos, María Rosa, Carmelina, Enrique, José María, Damián, María Jesús y Lourdes Saint-Gerons; hermanos políticos, sobrinos; Remedios y Maria Jesús Muñoz Marquez y demás familia
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el viernes, día 17, a las 13:00 horas, en la iglesia parroquial de San Juan y Todos Los Santos (La Trinidad), por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.
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