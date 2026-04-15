Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pregón MayoCata del VinoIglesia CórdobaCruces 2026Asesinato de TuliaRally Sierra MorenaInvestigaciones ferroviariasFeijóoAndalucía LogisticsListas
instagramlinkedin

Guillermo Giménez-Almenara Parada

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Córdoba

Don Guillermo Giménez-Almenara Parada

Esposo que fue de Doña María Ángeles Paloma Amo Bernal

Que falleció en Córdoba ayer, día 15 de abril de 2026, a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; sus hijos, Ángeles, Guillermo y Javier; hijos políticos, Jesús, Berta y Marina; nietos, Marina, Gonzalo, Javier, Julia, Clara, Carlota y Guillermo; hermanos; hermanos políticos, sobrinos y demás familia

Noticias relacionadas

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY JUEVES, DÍA 16, A LAS 11:30 horas DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de Cristo Rey y Nstra Sra. Del Valle (El Brillante), favor por el que les quedarán muy agradecidos.

Guillermo Giménez-Almenara Parada

Guillermo Giménez-Almenara Parada / ESQUELAS Diario CÓRDOBA

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
  2. Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
  3. El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
  4. Las obras para levantar el futuro barrio de Ciudad Jardín de Poniente 2 en Córdoba comenzarán en verano
  5. Un hombre resulta herido por un disparo en los genitales en una pelea en plena calle en Posadas
  6. El Ayuntamiento de Córdoba abre el plazo de solicitud de abonos para las piscinas municipales de la Fuensanta y la calle Marbella
  7. El aeropuerto de Córdoba dispara sus pasajeros en marzo y supera los 11.900 viajeros en el primer trimestre
  8. El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus

Pan El Vacar, Ximénez Group y Transco recogen su premio a Entidades con Corazón de Cáritas

Pan El Vacar, Ximénez Group y Transco recogen su premio a Entidades con Corazón de Cáritas

El programa Ver Iglesia reúne la actividad diocesana

Las cuentas de la Iglesia en Córdoba en 2025: aumentan los ingresos un 31% hasta llegar a los 15,7 millones de euros

Las cuentas de la Iglesia en Córdoba en 2025: aumentan los ingresos un 31% hasta llegar a los 15,7 millones de euros

Juan Serrano pregona el Mayo Festivo, una oda a Córdoba con tirón de orejas: "Las cruces han convertido el casco en una jungla sin igual"

Juan Serrano pregona el Mayo Festivo, una oda a Córdoba con tirón de orejas: "Las cruces han convertido el casco en una jungla sin igual"

Juan Serrano declara su amor al Mayo cordobés

Juan Serrano pregona el Mayo Festivo

Juan Serrano pregona el Mayo Festivo

Pan El Vacar, Ximénez Group y Transco recogen su premio a Entidades con Corazón de Cáritas

Pan El Vacar, Ximénez Group y Transco recogen su premio a Entidades con Corazón de Cáritas
Tracking Pixel Contents