Guillermo Giménez-Almenara Parada
CÓRDOBA
Córdoba
Don Guillermo Giménez-Almenara Parada
Esposo que fue de Doña María Ángeles Paloma Amo Bernal
Que falleció en Córdoba ayer, día 15 de abril de 2026, a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; sus hijos, Ángeles, Guillermo y Javier; hijos políticos, Jesús, Berta y Marina; nietos, Marina, Gonzalo, Javier, Julia, Clara, Carlota y Guillermo; hermanos; hermanos políticos, sobrinos y demás familia
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY JUEVES, DÍA 16, A LAS 11:30 horas DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de Cristo Rey y Nstra Sra. Del Valle (El Brillante), favor por el que les quedarán muy agradecidos.
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