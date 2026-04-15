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Fernando Molina Arroyo

Fernando Molina Arroyo

Fernando Molina Arroyo / DIARIO CÓRDOBA

DIARIO CÓRDOBA

Don Fernando Molina Arroyo

Que falleció el día 15 de abril de 2026 a los 79 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su hermana, Mª Ángeles; sobrinos, Rafael, Ángela y María Jesús; y demás familia

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el jueves, día 16, a las 11.00 de la mañana, en la iglesia parroquial de San Juan y Todos Los Santos (La Trinidad), por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.

Fernando Molina Arroyo

Fernando Molina Arroyo / DIARIO CÓRDOBA

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