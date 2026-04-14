Don Antonio Cano Ruano

Que falleció en Córdoba el día 5 de abril de 2026 a los 83 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

Descanse en paz

Su esposa, Doña Mª Jesús Sánchez Lorenzo; sus hijas, Elena y Blanca; hijos políticos, Vicente Granado Pizarro y Luis Javier Sánchez Cabrera; nietos, Luis Javier, Álvaro, Pablo y Blanca; amigos y demás familia.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa que por su eterno descanso tendrá lugar el DÍA 16 DE ABRIL, A LAS OCHO Y MEDIA DE LA TARDE en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa (Córdoba), favor por el cual le quedarán muy agradecidos.