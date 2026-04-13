Rafael Torres Díez
DIARIO CÓRDOBA
Don Rafael Torres Díez
Esposo que fue de Doña Dolores Patiño Soto
Fundador de la Empresa Aceites Torres Patiño
Que falleció el pasado día 1 de Abril de 2026. Recibiendo los Sacramentos.
Descanse en paz
Su esposa; sus hijos. Gonzalo, Ángel y Juan Pedro; hermano, Antonio;
nietos, sobrinos y demás familia,
Ruegan, una oración por su alma y la asistencia a la liturgia de la palabra que tendrá lugar el LUNES, DÍA 13 DE ABRIL, A LAS 20.00 HORAS, en la Parroquia Cristo Rey y Nuestra Señora del Valle, calle Poeta Emilio Prados, de Córdoba.
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