Don Rafael Torres Díez

Esposo que fue de Doña Dolores Patiño Soto

Fundador de la Empresa Aceites Torres Patiño

Que falleció el pasado día 1 de Abril de 2026. Recibiendo los Sacramentos.

Descanse en paz

Su esposa; sus hijos. Gonzalo, Ángel y Juan Pedro; hermano, Antonio;

nietos, sobrinos y demás familia,

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Ruegan, una oración por su alma y la asistencia a la liturgia de la palabra que tendrá lugar el LUNES, DÍA 13 DE ABRIL, A LAS 20.00 HORAS, en la Parroquia Cristo Rey y Nuestra Señora del Valle, calle Poeta Emilio Prados, de Córdoba.