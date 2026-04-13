María Luisa Del Campo Benito
DIARIO CÓRDOBA
Doña María Luisa Del Campo Benito
Viuda que fue de Don Vicente Balmaseda Balmaseda
Que falleció el día 25 de Marzo de 2026 en Talarrubias, Badajoz, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
Descanse en paz
Sus hijos, Manuel y María Luisa, Asunción y Juan José, Teresa y Eduardo, Plácido y Mercedes.
Sus hermanos, sobrinos, nietos y demás familiares
Ruegan una oración por su alma.
Se dará una misa el DÍA 14 DE ABRIL, A LAS 18.30 horas, en la parroquia de San Juan y Todos los Santos (Trinidad).
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