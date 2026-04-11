Francisco de Prado Amián
Don Francisco de Prado Amián
Esposo que fue de Doña María Pilar Amián Martínez
Que falleció el día 11 de Abril de 2026 a los 80 años de edad.Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; sus hijas, María, Pilar, Marta, Macarena y Ana; hijos políticos, José, Gloria, José Ramón, Juan José y Francisco José; nietos; hermanos, Rafael, José Luis(+), Ascensión (+), Consuelo (+) y Víctor (+); hermanos políticos; sobrinas, Chelo y Angela, y demás familia
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar EL DOMINGO DÍA 12, A LAS 18.30 HORAS, en la iglesia parroquial de Santa María Madre de La Iglesia, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.
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