María Dolores Carbonell Murube
DIARIO CÓRDOBA
Doña María Dolores Carbonell Murube
Viuda que fue de Don Dionisio Cano Broncano
Que falleció en Córdoba el día 2 de abril de 2026 a los 86 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijas: Mercedes, Rosario, Lola y Elena; hijos políticos: Juan Osuna Moreno, Ángel Lucena Cobos, Ignacio Chastang Roldán, Pedro Giménez Espinosa de los Monteros; nietos: Juan y María; Ángel y Gonzalo; Nacho, Carlos y Lola; Juan, Elena y Perico; hermana política, Josefina Celdrán Matute; sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral que por su eterno descanso tendrá lugar el LUNES, DÍA 13 DE ABRIL, A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE en la Iglesia parroquial de San Juan y Todos los Santos (La Trinidad), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
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