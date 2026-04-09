Don Rafael García de La Cruz Pineda de Las Infantas

Esposo que fue de Doña María Concepción Sampedro Pérez

Que falleció el día 30 de marzo de 2026, a los 70 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa, hijas, Cristina e Inma; hijos políticos, Pablo y Adrián; hermanos, Auxiliadora (+), Teresa y Tomás (+), Luisa y Diego (+), Carmen, Pilar y Rafael, Asunción y José (+), Manuel y María Dolores, Antonio, José Ignacio (+) y Pilar, Fernando y Pilar, María Víctoria y José; hermanos políticos, Francisco (+) y Purita (+), Rafael (+) y Pilar, Ana Dolores y Antonio (+), Alejandro (+) y Encarnación, Candelaria y Rafael (+), Manolo y María del Carmen, sobrinos, primos y demás familia.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de réquiem, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy viernes, día 10, a las 18:30 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.