Esquela
Rafael García de La Cruz Pineda de Las Infantas
Don Rafael García de La Cruz Pineda de Las Infantas
Esposo que fue de Doña María Concepción Sampedro Pérez
Que falleció el día 30 de marzo de 2026, a los 70 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa, hijas, Cristina e Inma; hijos políticos, Pablo y Adrián; hermanos, Auxiliadora (+), Teresa y Tomás (+), Luisa y Diego (+), Carmen, Pilar y Rafael, Asunción y José (+), Manuel y María Dolores, Antonio, José Ignacio (+) y Pilar, Fernando y Pilar, María Víctoria y José; hermanos políticos, Francisco (+) y Purita (+), Rafael (+) y Pilar, Ana Dolores y Antonio (+), Alejandro (+) y Encarnación, Candelaria y Rafael (+), Manolo y María del Carmen, sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de réquiem, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy viernes, día 10, a las 18:30 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.
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