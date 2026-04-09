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Rafael García de La Cruz Pineda de Las Infantas

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

Don Rafael García de La Cruz Pineda de Las Infantas

Esposo que fue de Doña María Concepción Sampedro Pérez

Que falleció el día 30 de marzo de 2026, a los 70 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa, hijas, Cristina e Inma; hijos políticos, Pablo y Adrián; hermanos, Auxiliadora (+), Teresa y Tomás (+), Luisa y Diego (+), Carmen, Pilar y Rafael, Asunción y José (+), Manuel y María Dolores, Antonio, José Ignacio (+) y Pilar, Fernando y Pilar, María Víctoria y José; hermanos políticos, Francisco (+) y Purita (+), Rafael (+) y Pilar, Ana Dolores y Antonio (+), Alejandro (+) y Encarnación, Candelaria y Rafael (+), Manolo y María del Carmen, sobrinos, primos y demás familia.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de réquiem, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy viernes, día 10, a las 18:30 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.

Rafael García de La Cruz Pineda de Las Infantas

Rafael García de La Cruz Pineda de Las Infantas / ESQUELAS Diario CÓRDOBA

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