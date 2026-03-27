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Elena Marín Pérez

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

CÓRDOBA

Córdoba

Elena Marín Pérez

Que falleció ayer, día 26 de marzo de 2026, a los 65 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus padres, José y Otilia; hermano, José Alberto; hermana política, Petra; tíos; sobrinos, primos y demás familia.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy sábado, día 28, a las 10:00 de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Rafael Arcángel (Avd. Ministerio de la Vivienda), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

Elena Marín Pérez

Elena Marín Pérez / ESQUELAS Diario CÓRDOBA

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