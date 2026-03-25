Don Ramón Nevado Vargas

-Ingeniero Naval-

Que falleció el día 25 de marzo de 2026, a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hermanos, Nemesia (+), Antonia (+), Rafael (+), María (+), José (+), Carmen, Patricio (+), Carlos (+) y Tomás (+); hermanos políticos, Agustín Martín (+), Rafaela Muñoz (+), Soledad Roldán (+), Mª Asunción Márquez, Mª Araceli Beato y Mª Teresa García de la Cruz; sobrinos, Juana Berrios, Mª Luisa Revilla y demás familia.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el jueves, día 26, a las 13:00 horas, en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.