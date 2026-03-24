Doña Asunción Baena Jiménez

Viuda que fue de Don Luis Rodríguez-Morcillo Privado

Que falleció el día 18 de marzo de 2026, a los 100 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, Mª Teresa, Luis, Irene, Asun y Rafael; hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familia

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Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de réquiem que, por su eterno descanso tendrá lugar mañana jueves, día 26 a las 7:30 de la tarde, en Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de La Paz (San Basilio), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.