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Asunción Baena Jiménez

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

CÓRDOBA

Córdoba

Doña Asunción Baena Jiménez

Viuda que fue de Don Luis Rodríguez-Morcillo Privado

Que falleció el día 18 de marzo de 2026, a los 100 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, Mª Teresa, Luis, Irene, Asun y Rafael; hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familia

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Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de réquiem que, por su eterno descanso tendrá lugar mañana jueves, día 26 a las 7:30 de la tarde, en Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de La Paz (San Basilio), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

Asunción Baena Jiménez

Asunción Baena Jiménez / ESQUELAS Diario CÓRDOBA

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