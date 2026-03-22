Antonio Foncillas Abizanda
Don Antonio Foncillas Abizanda
Viudo que fue de Doña Constanza Marro Aznar
Que falleció el día 19 de marzo de 2026, a los 104 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
DESCANSE EN PAZ
Sus hijos Antonio y Andrés; hijos políticos; nietos; biznietos y demás familia
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia al funeral y misa que por su eterno descanso tendrá lugar EL LUNES 23 DE MARZO, A LAS 20 HORAS, en Betania de Jesús Nazareno, calle Villanueva de Córdoba, número 16, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
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