Don Antonio Foncillas Abizanda

Viudo que fue de Doña Constanza Marro Aznar

Que falleció el día 19 de marzo de 2026, a los 104 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

DESCANSE EN PAZ

Sus hijos Antonio y Andrés; hijos políticos; nietos; biznietos y demás familia

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia al funeral y misa que por su eterno descanso tendrá lugar EL LUNES 23 DE MARZO, A LAS 20 HORAS, en Betania de Jesús Nazareno, calle Villanueva de Córdoba, número 16, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.