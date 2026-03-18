Don Pedro García Sánchez

El consejo de Administración de ACEITES DE OLIVA DEL SUR. S.A, lamenta profundamente el fallecimiento de uno de sus socios fundadores.

-Su esfuerzo y compromiso fueron muy importantes en los inicios y consolidación de nuestra empresa, dejando una huella permanente en nuestra historia y en todos aquellos que formamos parte de ella. Ha sido un honor trabajar a su lado-

Descanse en paz

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, acompañándolos en estos momentos de dolor.

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Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY, JUEVES, DÍA 19 a las 10.30 DE LA MAÑANA, en la iglesia parroquial de Nuestra Sra. de la Asunción en BUJALANCE capilla del Tanatorio de Córdoba (Polígono de las Quemadas), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.