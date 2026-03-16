José María Luque Moreno
DIARIO CÓRDOBA
Don José María Luque Moreno
Que falleció el día 16 de Marzo de 2026, a los 78 años.
Descanse en paz
Su esposa, doña Mercedes Jurado Gutiérrez; hijos, Mercedes, José María y Elena; hijos políticos, Toni, Nuria y Rodri; nietos, Raúl, Sergio, Mario y Julia; hermanos, Manolo, Mari Loli, Miguel, Anita (+) y Paco; hermanos políticos, sobrinos y demás familia.
El funeral se celebrará el día 17 de marzo, a las 5 de la tarde, en la Iglesia Santuario de María Auxiliadora. Velatorio: tanatorio San Francisco Solano.
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