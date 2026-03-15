Don Rafael Lovera Escallada

Que falleció el día 2 de marzo de 2026, a los 55 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de su Santidad.

Descanse en paz

Sus padres, Rafael Lovera García (†) y Pilar Escallada Tijero; sus tíos, Mª Luisa (†), Mª Dolores (†), Miguel, Lucía (†), Lourdes y Asunción Lovera García, Francisco (†), Felicidad (†), Ramón (†), José Luis (†), Alberto (O.P.) (†) y Mª Luisa (†) Escallada Tijero; tíos políticos, primos y demás familia,

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral, que por su eterno descanso tendrá lugar, EL DÍA 17 A LAS 7 DE LA TARDE, en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de la Rambla, favor por el que les quedaran muy agradecidos.