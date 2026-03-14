Rafael Lozano Bonilla
D. Rafael Lozano Bonilla
Esposo que fue de Dª. María Rafaela Sesma Gutiérrez.
Que falleció ayer, día 14 de marzo de 2026, a los 73 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; sus hijos, Iván y Nazaret; hija política Susana; nietos, Hugo y Daniela; sus hermanos; hermanos políticos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto que por su eterno descanso que tendrá lugar hoy Domingo día 15 a las 11 de la mañana en la capilla del Tanatorio Vázquez (Polg. El Granadal), por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.
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