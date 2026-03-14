Don Antonio De La Riva Bosch

Esposo que fue de Doña Maria del Valle de Lara García de la Vinuesa

Que falleció el día 22 de febrero de 2026

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; sus hijos, Don Antonio, Doña Maria del Valle, Doña Eva De La Riva Lara (+); hijos políticos, Doña María Luisa Montijano, Don Pedro Bores (+) y Don Fernando Albuixech; nietos, Pedro, Emilia, Francisco, Fernando, Miguel y Antonio; hermanos políticos Ángel, Antonio, María José, Luis e Inmaculada de Lara Cruz, y demás familia.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de réquiem, que por su eterno descanso tendrá lugar el lunes día 16, a las 6 de la tarde, en la Iglesia Parroquial San Nicolás de la Villa, favor por el que quedarán muy agradecidos.