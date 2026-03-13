María Inmaculada Rivas Arjona
DIARIO CÓRDOBA
Dña. María Inmaculada Rivas Arjona
ABOGADA Y PROFESORA
Esposa que fue del Sr. D. Juan José Martínez Andújar
Falleció en Córdoba el día 13 de marzo de 2026, a los 68 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad,
Descanse en paz
Su madre, Mercedes; su esposo; hijo, Antonio Javier; hermanos, sobrinos y demás familiares y afectos,
Ruegan encomienden su alma a Dios y asistan al responso que, por su eterno descanso, tendrá lugar el y sábado, día 14, a las diez de la mañana, en la Capilla del Tanatorio de la Fuensanta, de Córdoba, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.
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