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María Inmaculada Rivas Arjona

María Inmaculada Rivas Arjona

María Inmaculada Rivas Arjona / DIARIO CÓRDOBA

DIARIO CÓRDOBA

Dña. María Inmaculada Rivas Arjona

ABOGADA Y PROFESORA

Esposa que fue del Sr. D. Juan José Martínez Andújar

Falleció en Córdoba el día 13 de marzo de 2026, a los 68 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad,

Descanse en paz

Su madre, Mercedes; su esposo; hijo, Antonio Javier; hermanos, sobrinos y demás familiares y afectos,

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Ruegan encomienden su alma a Dios y asistan al responso que, por su eterno descanso, tendrá lugar el y sábado, día 14, a las diez de la mañana, en la Capilla del Tanatorio de la Fuensanta, de Córdoba, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

María Inmaculada Rivas Arjona

María Inmaculada Rivas Arjona / DIARIO CÓRDOBA

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