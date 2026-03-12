D. José Gómez Soldado

Esposo que fue de Dª. Natividad García Carpallo

Que falleció el día 12 de marzo de 2026, a los 75 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; su hijo Francisco José Gómez García; hermanas, Juana y Paqui; hija política, Lola; nietos, Fran y Matías; sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el viernes, día 13, a las 12:30 horas de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Cristo Rey, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.