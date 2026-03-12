José Gómez Soldado
DIARIO CÓRDOBA
D. José Gómez Soldado
Esposo que fue de Dª. Natividad García Carpallo
Que falleció el día 12 de marzo de 2026, a los 75 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; su hijo Francisco José Gómez García; hermanas, Juana y Paqui; hija política, Lola; nietos, Fran y Matías; sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el viernes, día 13, a las 12:30 horas de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Cristo Rey, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- Este es el colegio de Córdoba que entra en el top 100 de Forbes con los mejores de 2026: “Destaca por su compromiso medioambiental y vida cultural”
- Convivencia ciudadana: Córdoba aprobará por fin su ordenanza para regular las despedidas de soltero y proteger el mobiliario urbano
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
- Multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan la nueva ordenanza de convivencia ciudadana en Córdoba
- Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas