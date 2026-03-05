María Jesús Méndez Picón
DIARIO CÓRDOBA
Doña María Jesús Méndez Picón
-FARMACÉUTICA-
Que falleció el día 24 de febrero de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos, María Jesús, Martín, Gerardo y María del Mar; hijos políticos, Jorge de Prado Herrero, Elena Manso Salinas y Aurora Llanos Méndez; nietos, Mar, Clara, Manuel, Gerardo, Pablo, Alejandro, Blanca y Carlos; hermano, Gerardo; hermana política, Sharon Méndez Zfass; sobrinos, Mª Katherine, Teo, Alex, Zach. Francis y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa réquiem que, por su eterno descanso tendrá lugar el VIERNES, DÍA 6, A LAS 20:00 HORAS en la Iglesia Parroquial de San Juan y Todos los Santos (La Trinidad), favor por el que les quedarán muy agradecidos.
