Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Situación ferroviariaDirecto | Oriente PróximoTraductor en JordaniaAccidente Carrefour ZahiraCalimaSemana Santa 2026Presa de IznájarCCF-AndorraTorosEmpleoInversión IndraEnfermedades
instagramlinkedin

Trinidad Abrisqueta Victoria

Trinidad Abrisqueta Victoria

Trinidad Abrisqueta Victoria / DIARIO CÓRDOBA

DIARIO CÓRDOBA

Doña Trinidad Abrisqueta Victoria

Viuda que fue de Don Francisco Izquierdo González

Que falleció el día 2 de Marzo de 2026, a los 96 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

Descanse en paz

Sus Hijos: Joaquín, Rafael (+) y Ana María (+); Sus Hijos Políticos: Rosa Adarve, Rosario Martínez y Francisco Javier Hermoso; Nietos: Ana María, Lourdes, Rosa, María, Joaquín y Pablo; Sus Bisnietas: Lourdes y Adriana; y demás familia,

Noticias relacionadas

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la Misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso, tendrá lugar el MARTES, DIA 3 DE MARZO, A LAS 11:30 HORAS en la Parroquia de La Inmaculada Concepción y San Alberto Magno, (Ciudad Jardín) por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán muy agradecidos.

Trinidad Abrisqueta Victoria

Trinidad Abrisqueta Victoria / DIARIO CÓRDOBA

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
  2. La Aemet avisa: Córdoba vivirá un domingo de transición antes de la llegada de la lluvia
  3. El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
  4. Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
  5. Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real
  6. La pastelería de Córdoba con inspiración francesa y minimalista que cuenta con el mejor 'cinnamon roll' de España
  7. La ofensiva iraní en Dubái sorprende a un grupo de viajeros de Montilla
  8. Carles Manso, el técnico más joven del fútbol profesional, examina al Córdoba CF

Trinidad Abrisqueta Victoria

Trinidad Abrisqueta Victoria

Óscar Puente sobre la retirada de pruebas en Adamuz: "El error de Adif fue no comunicar inmediatamente al juzgado el acopio de esas piezas"

La Guardia Civil detecta "incongruencias" en la información de Adif del accidente de Adamuz

La Guardia Civil detecta "incongruencias" en la información de Adif del accidente de Adamuz

Virus del Nilo en Córdoba: síntomas, riesgos y situación actual de la vigilancia en la provincia

Virus del Nilo en Córdoba: síntomas, riesgos y situación actual de la vigilancia en la provincia

La empresa Rochel valora ampliar sus instalaciones y aumentar su plantilla

La empresa Rochel valora ampliar sus instalaciones y aumentar su plantilla

Un escáner de mano revoluciona la selección de residuos de uva y mejora el sabor del vino en Montilla-Moriles

Un escáner de mano revoluciona la selección de residuos de uva y mejora el sabor del vino en Montilla-Moriles

Hitachi Energy recorta la inversión en Córdoba de 80 a 47,6 millones y la justifica "por la caída de la eficiencia operativa"

Hitachi Energy recorta la inversión en Córdoba de 80 a 47,6 millones y la justifica "por la caída de la eficiencia operativa"

Rescatan de un domicilio de Cabra a decenas de animales que se encontraban en presunta situación de insalubridad

Rescatan de un domicilio de Cabra a decenas de animales que se encontraban en presunta situación de insalubridad
Tracking Pixel Contents