Doña Trinidad Abrisqueta Victoria

Viuda que fue de Don Francisco Izquierdo González

Que falleció el día 2 de Marzo de 2026, a los 96 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

Descanse en paz

Sus Hijos: Joaquín, Rafael (+) y Ana María (+); Sus Hijos Políticos: Rosa Adarve, Rosario Martínez y Francisco Javier Hermoso; Nietos: Ana María, Lourdes, Rosa, María, Joaquín y Pablo; Sus Bisnietas: Lourdes y Adriana; y demás familia,

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la Misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso, tendrá lugar el MARTES, DIA 3 DE MARZO, A LAS 11:30 HORAS en la Parroquia de La Inmaculada Concepción y San Alberto Magno, (Ciudad Jardín) por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán muy agradecidos.