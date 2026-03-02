RAFAEL LOVERA ESCALLADA
DON RAFAEL LOVERA ESCALLADA
Que falleció el día 2 de marzo de 2026, a los 55 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
DESCANSE EN PAZ
El Consejo de Administración, Accionistas y empleados de San Lorenzo Electro-Harinera, S.A. y Dielan, S.A.U.,
ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa corpore insepulto
que por su eterno descanso tendrá lugar hoy martes, día 3, a las 4 de la tarde,
en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de La Rambla,
favor por el cual les quedarán muy agradecidos.
El duelo recibe y despide en la Iglesia para su traslado posterior
al Panteón Familiar del Cementerio de San Rafael de Córdoba.
