DON RAFAEL LOVERA ESCALLADA

Que falleció el día 2 de marzo de 2026, a los 55 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

DESCANSE EN PAZ

El Consejo de Administración, Accionistas y empleados de San Lorenzo Electro-Harinera, S.A. y Dielan, S.A.U.,

ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa corpore insepulto

que por su eterno descanso tendrá lugar hoy martes, día 3, a las 4 de la tarde,

en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de La Rambla,

favor por el cual les quedarán muy agradecidos.

El duelo recibe y despide en la Iglesia para su traslado posterior

al Panteón Familiar del Cementerio de San Rafael de Córdoba.