DON RAFAEL LOVERA ESCALLADA

Que falleció el día 2 de marzo de 2026, a los 55 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

DESCANSE EN PAZ

Sus padres, Rafael Lovera García y Pilar Escallada Tijero; sus tíos, Mª Luisa †, Mª Dolores †, Miguel, Lucía †, Lourdes y Asunción Lovera García, Francisco †, Felicidad †, Ramón †, José Luis †, Alberto (O.P.) † y Mª Luisa Escallada Tijero; tíos políticos, primos y demás familia,

ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa corpore insepulto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy martes, día 3, a las 4 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de La Rambla, favor por el cual les quedarán muy agradecidos.

El duelo recibe y despide en la Iglesia para su traslado posterior al Panteón Familiar del Cementerio de San Rafael de Córdoba.