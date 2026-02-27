Rafael Navarro Cortés
Don Rafael Navarro Cortés
Esposo que fue de Doña María Ángeles Ortiz Lama
Que falleció el día 27 de febrero de 2026, a los 77 años de edad Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa, sus hijos, María Ángeles, Rafael y María del Mar; hija política, Elena; nietos, Elena y Rafa; hermano, Alfonso Carlos; hermana política, Edith Labrid (+); sobrinos, amigos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar EL SABADO DÍA 28 A LAS 11:00 HORAS, en la Parroquia de San Miguel Arcángel, por cuyos favores le quedarán muy agradecidos.
