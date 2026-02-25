“….que si eres Tú quien me lleva, yo moriré sin temor”

Doña María Jesús Méndez Picón

FARMACÉUTICA

Que falleció el día 24 de Febrero de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, María Jesús, Martín, Gerardo y María del Mar; hijos políticos, Jorge de Prado Herrero, Elena Manso Salinas y Aurora Llanos Méndez; nietos, Mar, Clara, Manuel, Gerardo, Pablo, Alejandro, Blanca y Carlos; hermano, Gerardo; hermana política, Sharon Méndez Zfass; sobrinos, Mª Katherine, Teo, Alex, Zach. Francis y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY JUEVES, DÍA 26, A LAS 11:00 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de San Juan y Todos los Santos (La Trinidad), favor por el que les quedarán muy agradecidos.