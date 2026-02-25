María Jesús Méndez Picón
“….que si eres Tú quien me lleva, yo moriré sin temor”
Doña María Jesús Méndez Picón
FARMACÉUTICA
Que falleció el día 24 de Febrero de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos, María Jesús, Martín, Gerardo y María del Mar; hijos políticos, Jorge de Prado Herrero, Elena Manso Salinas y Aurora Llanos Méndez; nietos, Mar, Clara, Manuel, Gerardo, Pablo, Alejandro, Blanca y Carlos; hermano, Gerardo; hermana política, Sharon Méndez Zfass; sobrinos, Mª Katherine, Teo, Alex, Zach. Francis y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY JUEVES, DÍA 26, A LAS 11:00 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de San Juan y Todos los Santos (La Trinidad), favor por el que les quedarán muy agradecidos.
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- La Aemet advierte de un nuevo cambio en el tiempo en Córdoba provocado por el anticiclón
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- El otro puente romano de Córdoba: la historia desconocida de la pasarela sobre el arroyo Pedroches
- Un triángulo de ocio familiar 100% accesible en Córdoba: el centro de educación ambiental se une al Zoo y al Botánico
- El diputado de Vox por Córdoba defiende que 'la lengua' de los andaluces es el español y cree que Montero debería 'ir al logopeda