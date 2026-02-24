María Teresa Blanco Barrena
Dª. María Teresa Blanco Barrena
Esposa que fue de D. Juan José Muñoz Rojas
Que falleció el día 24 de febrero de 2026.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposo, hijas (+) Matilde y María Teresa Muñoz Blanco; hijos políticos Manuel Luque Ramírez; nietos Carmen, Marina y Carlos; hermanos (+) Francisco, (+) Rafael, (+) Carlos, (+) Marina y Matilde Blanco Barrena; hermanos políticos Rafi Venzala, Antonio y Angelina Muñoz.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy miércoles, día 25, a las 11:00 horas de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Andrés Córdoba, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.
