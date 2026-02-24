Dª. María Teresa Blanco Barrena

Esposa que fue de D. Juan José Muñoz Rojas

Que falleció el día 24 de febrero de 2026.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposo, hijas (+) Matilde y María Teresa Muñoz Blanco; hijos políticos Manuel Luque Ramírez; nietos Carmen, Marina y Carlos; hermanos (+) Francisco, (+) Rafael, (+) Carlos, (+) Marina y Matilde Blanco Barrena; hermanos políticos Rafi Venzala, Antonio y Angelina Muñoz.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy miércoles, día 25, a las 11:00 horas de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Andrés Córdoba, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.