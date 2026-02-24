Dª. María Teresa Blanco Barrena

Accionista de Hermanos Blanco Barrena, S.A (ALBUS)

Que falleció el día 24 de febrero de 2026.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Hermanos Blanco Barrena S.A (ALBUS), lamenta profundamente la pérdida de nuestra socia. Su compromiso, visión y cariño hacia esta casa han dejado una huella imborrable en todos nosotros.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy miércoles, día 25, a las 11:00 horas de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Andrés Córdoba, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.