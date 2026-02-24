Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María Teresa Blanco Barrena

Dª. María Teresa Blanco Barrena

Accionista de Hermanos Blanco Barrena, S.A (ALBUS)

Que falleció el día 24 de febrero de 2026.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Hermanos Blanco Barrena S.A (ALBUS), lamenta profundamente la pérdida de nuestra socia. Su compromiso, visión y cariño hacia esta casa han dejado una huella imborrable en todos nosotros.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy miércoles, día 25, a las 11:00 horas de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Andrés Córdoba, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.

