María Teresa Blanco Barrena
Dª. María Teresa Blanco Barrena
Accionista de Hermanos Blanco Barrena, S.A (ALBUS)
Que falleció el día 24 de febrero de 2026.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Hermanos Blanco Barrena S.A (ALBUS), lamenta profundamente la pérdida de nuestra socia. Su compromiso, visión y cariño hacia esta casa han dejado una huella imborrable en todos nosotros.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy miércoles, día 25, a las 11:00 horas de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Andrés Córdoba, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.
