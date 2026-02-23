Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María Asunción Giménez Reina

María Asunción Giménez Reina

Esposa que fue de Lucio Reina Rivas

Falleció en Córdoba el día 23 de febrero de 2026, a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

Descanse en paz

Sus hijos, Adrián, Darío, Amalia y Carolina; hijos políticos Pilar Gálvez, Rafael Reina y Rafael Castro; nietos Pablo, Fernando, Adrián, Francisco, Adrián, Juan, Lucio y Victoria; nietas políticas Teresa y María; bisnietas, Teresa y Pilar; hermana Pilar; hermanos políticos Paloma, Virginia, Juan Agustín, Alicia y Antonia; sobrinos, primos, Teresa Berti y demás familia ruegan una oración por su alma.

La misa funeral tendrá lugar HOY 24 DE FEBRERO, A LAS 11:00 HORAS, en la parroquia de Jesús de Nazareno de Puente Genil con traslado posterior al Cementerio Municipal.

