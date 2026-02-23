María Asunción Giménez Reina
María Asunción Giménez Reina
Esposa que fue de Lucio Reina Rivas
Falleció en Córdoba el día 23 de febrero de 2026, a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
Descanse en paz
Sus hijos, Adrián, Darío, Amalia y Carolina; hijos políticos Pilar Gálvez, Rafael Reina y Rafael Castro; nietos Pablo, Fernando, Adrián, Francisco, Adrián, Juan, Lucio y Victoria; nietas políticas Teresa y María; bisnietas, Teresa y Pilar; hermana Pilar; hermanos políticos Paloma, Virginia, Juan Agustín, Alicia y Antonia; sobrinos, primos, Teresa Berti y demás familia ruegan una oración por su alma.
La misa funeral tendrá lugar HOY 24 DE FEBRERO, A LAS 11:00 HORAS, en la parroquia de Jesús de Nazareno de Puente Genil con traslado posterior al Cementerio Municipal.
