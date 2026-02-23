Don Antonio De La Riva Bosch

Esposo que fue de Doña María del Valle de Lara García de la Vinuesa

Que falleció el día 22 de Febrero de 2026. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; sus hijos, Don Antonio, Doña María del Valle, Doña Eva De La Riva Lara (+); hijos políticos, Doña María Luisa Montijano, Don Pedro Bores (+) y Don Fernando Albuixech; nietos, Pedro, Emilia, Francisco, Fernando, Miguel y Antonio; hermanos políticos, Ángel, Antonio, María José, Luis e Inmaculada de Lara Cruz, y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la Misa funeral de Corpore Insepulto, que por su eterno descanso tendrá EL LUNES, DÍA 23, A LAS 18:00 HORAS, en la Iglesia Parroquial El Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañia), favor por el que quedarán muy agradecidos.