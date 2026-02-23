Antonio De La Riva Bosch
Don Antonio De La Riva Bosch
Esposo que fue de Doña María del Valle de Lara García de la Vinuesa
Que falleció el día 22 de Febrero de 2026. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; sus hijos, Don Antonio, Doña María del Valle, Doña Eva De La Riva Lara (+); hijos políticos, Doña María Luisa Montijano, Don Pedro Bores (+) y Don Fernando Albuixech; nietos, Pedro, Emilia, Francisco, Fernando, Miguel y Antonio; hermanos políticos, Ángel, Antonio, María José, Luis e Inmaculada de Lara Cruz, y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la Misa funeral de Corpore Insepulto, que por su eterno descanso tendrá EL LUNES, DÍA 23, A LAS 18:00 HORAS, en la Iglesia Parroquial El Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañia), favor por el que quedarán muy agradecidos.
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- El antiguo cine Córdoba del Sector Sur, cada vez más cerca de ser un espacio comercial
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Rubi, entrenador del Almería, desafía al Córdoba CF: 'Pensamos que podemos ganarles, el año pasado lo hicimos dos veces
- La Policía Nacional detiene a cuatro personas y cierra una discoteca en Ciudad Jardín por actos violentos
- La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
- Senderismo en Córdoba: la ruta romana que fue escenario de asaltos y hoy puedes hacer en menos de 3 horas