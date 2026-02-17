Don José Jiménez Marín

Capellán del Monasterio de San José y San Roque de Aguilar de la Frontera

Que falleció el día 17 de febrero de 2026, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición de su santidad.

Descanse en paz

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba, Mons. Jesús Fernández González, sacerdotes y demás familiares

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la Misa Exequial por su eterno descanso, que D.m., se celebrará, el DÍA 18 DE FEBRERO, A LAS 16.30 en la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Aguilar de la Frontera.