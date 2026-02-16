Laura María Maroto Conde
Laura María Maroto Conde
Catedrática del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba.
Esposa que fue de Don Juan Moreno Fernández.
Falleció el 16 de febrero de 2026, a los 51 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposo; sus hijos, Pablo y Martín; hermano, Álvaro; padres, Rafi y Sebastián; tíos; cuñados; sobrinos; primos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el MARTES DÍA 17, A LAS 13:30 HORAS, en la capilla de Tanatorios de Córdoba (Polígono de las Quemadas), favor por el que les quedarán muy agradecidos.
El duelo se recibe y despide en el tanatorio.
