Laura María Maroto Conde

Catedrática del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba.

Esposa que fue de Don Juan Moreno Fernández.

Falleció el 16 de febrero de 2026, a los 51 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposo; sus hijos, Pablo y Martín; hermano, Álvaro; padres, Rafi y Sebastián; tíos; cuñados; sobrinos; primos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el MARTES DÍA 17, A LAS 13:30 HORAS, en la capilla de Tanatorios de Córdoba (Polígono de las Quemadas), favor por el que les quedarán muy agradecidos.

Noticias relacionadas

El duelo se recibe y despide en el tanatorio.