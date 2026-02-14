Vicente Povedano Muñoz
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR
Don Vicente Povedano Muñoz
Que falleció el día 14 de Febrero de 2026.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
Descanse en paz
Sus Hijos y Nietos ruegan una oración por su alma y la asistencia al Responso que por su eterno descanso, tendrá lugar HOY DOMINGO, DIA 15, A LAS 10:30 HORAS en la Capilla del Tanatorio Municipal Ntra. Sra. de la Fuensanta (Córdoba) por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán muy agradecidos.
