Vicente Povedano Muñoz

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Don Vicente Povedano Muñoz

Que falleció el día 14 de Febrero de 2026.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

Descanse en paz

Sus Hijos y Nietos ruegan una oración por su alma y la asistencia al Responso que por su eterno descanso, tendrá lugar HOY DOMINGO, DIA 15, A LAS 10:30 HORAS en la Capilla del Tanatorio Municipal Ntra. Sra. de la Fuensanta (Córdoba) por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán muy agradecidos.

Vicente Povedano Muñoz

Vicente Povedano Muñoz / ESQUELAS Diario CÓRDOBA

