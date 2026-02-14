Don Manuel Ruiz Rubio

(COMANDANTE DE ARTILLERIA RETIRADO)

Viudo que fue de Doña Juanita Navarrete Rodríguez

Que falleció el día 14 de Febrero de 2026, a los 95 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

Descanse en paz

Sus Hijos: Andrés y Manuel; Su Hija Política: Isabel Torres; Nieta: Alba y demás Familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al Responso que por su eterno descanso, tendrá lugar HOY DOMINGO, DIA 15, A LAS 17:45 HORAS en la Capilla del Tanatorio Municipal Ntra. Sra. de la Fuensanta (Córdoba) por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán eternamente agradecidos.

