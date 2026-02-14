Manuel Ruiz Rubio
CÓRDOBA
Don Manuel Ruiz Rubio
(COMANDANTE DE ARTILLERIA RETIRADO)
Viudo que fue de Doña Juanita Navarrete Rodríguez
Que falleció el día 14 de Febrero de 2026, a los 95 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
Descanse en paz
Sus Hijos: Andrés y Manuel; Su Hija Política: Isabel Torres; Nieta: Alba y demás Familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al Responso que por su eterno descanso, tendrá lugar HOY DOMINGO, DIA 15, A LAS 17:45 HORAS en la Capilla del Tanatorio Municipal Ntra. Sra. de la Fuensanta (Córdoba) por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán eternamente agradecidos.
Dios te salve Virgen Pura, Reina del Cielo y la Tierra, Madre de Misericordia, de Gracia y Pureza inmensa; vida y dulzura en quien vive toda la esperanza nuestra…
