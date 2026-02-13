Doña María Luisa Pastor Turullols

Arquitecta

Esposa que fue de Don José Miguel Asensio Peña

Falleció el día 13 de febrero de 2026, a los 79 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposo, su hijo, hermanos y demás familia

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el sábado día 14, a las 10:00 de la mañana, en la Capilla de Tanatorios de Córdoba (Polígono de Las Quemadas), por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.