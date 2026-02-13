María Luisa Pastor Turullols
DIARIO CÓRDOBA
Doña María Luisa Pastor Turullols
Arquitecta
Esposa que fue de Don José Miguel Asensio Peña
Falleció el día 13 de febrero de 2026, a los 79 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposo, su hijo, hermanos y demás familia
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el sábado día 14, a las 10:00 de la mañana, en la Capilla de Tanatorios de Córdoba (Polígono de Las Quemadas), por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.
- Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Cortada la carretera de acceso al santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- María Sierra Luque, exalcaldesa de Almodóvar del Río, renuncia a su acta tras casi 27 años en el Ayuntamiento