Francisco Daroca Bruño
Don Francisco Daroca Bruño
Esposo que fue de Dolores Cruz Sánchez de Puerta
Que falleció el día 15 de Enero de 2026, a los 75 años de edad.
Descanse en paz
Su esposa Dolores, sus hijos Lola y Ale, nieta Candela, yerno Alejandro, nuera Cristina, hermanos, sobrinos y seres queridos celebrarán una Misa de Réquiem, que por su eterno descanso, tendrá lugar EL DIA 19, A LAS 19:00 HORAS en la Iglesia de San Jacinto (Los Dolores)
Te recordaremos siempre.
