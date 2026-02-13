Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Don Francisco Daroca Bruño

Esposo que fue de Dolores Cruz Sánchez de Puerta

Que falleció el día 15 de Enero de 2026, a los 75 años de edad.

Descanse en paz

Su esposa Dolores, sus hijos Lola y Ale, nieta Candela, yerno Alejandro, nuera Cristina, hermanos, sobrinos y seres queridos celebrarán una Misa de Réquiem, que por su eterno descanso, tendrá lugar EL DIA 19, A LAS 19:00 HORAS en la Iglesia de San Jacinto (Los Dolores)

Te recordaremos siempre.

Francisco Daroca Bruño / Córdoba

