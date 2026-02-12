Don José Melendo Rojano

Viudo que fue de Doña Concepción Rodríguez Santos

Que falleció el día 12 de Febrero de 2026, a los 86 años de edad Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos; Jose Antonio, Ricardo, Francisco Javier e Inmaculada; hijas políticas: Luisa María, Ana Isabel y María del Mar; nietos: José Luis, Javier, Claudia, Lucía, María, Martina y Gonzalo; bisnietos: Sara y Hugo; hermanos; hermanos políticos; sobrinos y demás familiares.

Noticias relacionadas

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar EL SABADO DÍA 14, A LAS 10:30 HORAS, en la Capilla del Tanatorio (Pol. Granadal), por cuyos favores le quedarán muy agradecidos