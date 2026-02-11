Antonio Luis Fernández Pino
Don Antonio Luis Fernández Pino
Esposo que fue de Doña Maria Rosa Reina Benítez
Que falleció el día 3 de febrero de 2026, a los 74 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; hermanos, Blanca, Pilar (+), Javier y Maria; hermanos políticos, Enrique Orizaola (+), Vicente Marín, Ana María y Luis Arroniz (+), Narcisa María y Rafa Ruda, Maria Jose y Jose Manuel Prieto, Juan Antonio (+) y Sofia Sepúlveda, Maria Dolores (+) y Fernando Alarcón (+), Pilar y Álvaro Escribano (+), Tati y Jose Antonio Spinola, Maria Carmen y Juan Antonio Montero de Espinosa, Emilio y Teresa Jiménez; sobrinos, Paqui, Mª José y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de réquiem que, por su eterno descanso tendrá lugar el Viernes, día 13, a las 8:30 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, favor por el que les quedarán muy agradecidos.
