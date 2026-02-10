Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carmen Mellado Escribano

Doña Carmen Mellado Escribano

Viuda que fue de Don Antonio Macías Molina

Que falleció el día 10 de febrero de 2026, a los 93 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

Descanse en paz

Sus hijos: María Victoria y Antonio Ignacio; sus hijos políticos: María Mercedes Adame Reyes y Antonio Checa Marín; nietos: Antonio Checa, Antonio Macías, María Victoria, Juan e Ignacio y demás familia

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la Misa de corpore insepulto que por su eterno descanso, tendrá lugar EL MIÉRCOLES, DÍA 11 DE FEBRERO, A LAS 11:00 HORAS, en la Parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos (Plaza de la Compañía), (Córdoba) por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán eternamente agradecidos.

Carmen Mellado Escribano

Carmen Mellado Escribano / Córdoba

