Carmen Mellado Escribano
Doña Carmen Mellado Escribano
Viuda que fue de Don Antonio Macías Molina
Que falleció el día 10 de febrero de 2026, a los 93 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
Descanse en paz
Sus hijos: María Victoria y Antonio Ignacio; sus hijos políticos: María Mercedes Adame Reyes y Antonio Checa Marín; nietos: Antonio Checa, Antonio Macías, María Victoria, Juan e Ignacio y demás familia
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la Misa de corpore insepulto que por su eterno descanso, tendrá lugar EL MIÉRCOLES, DÍA 11 DE FEBRERO, A LAS 11:00 HORAS, en la Parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos (Plaza de la Compañía), (Córdoba) por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán eternamente agradecidos.
- La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- Fede Vico, ex del Córdoba CF, abandona el Pontevedra 48 horas después de su fichaje
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- Un paseo fluvial de tres kilómetros por el Guadalquivir unirá los puentes de San Rafael e Ibn Firnás
- «Voy a vender la parcela, no vuelvo a pasar por esto»: el hartazgo de los vecinos antes de regresar a sus casas