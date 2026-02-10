Doña Carmen Mellado Escribano

Viuda que fue de Don Antonio Macías Molina

Que falleció el día 10 de febrero de 2026, a los 93 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

Descanse en paz

Sus hijos: María Victoria y Antonio Ignacio; sus hijos políticos: María Mercedes Adame Reyes y Antonio Checa Marín; nietos: Antonio Checa, Antonio Macías, María Victoria, Juan e Ignacio y demás familia

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la Misa de corpore insepulto que por su eterno descanso, tendrá lugar EL MIÉRCOLES, DÍA 11 DE FEBRERO, A LAS 11:00 HORAS, en la Parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos (Plaza de la Compañía), (Córdoba) por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán eternamente agradecidos.