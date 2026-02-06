Dijo Jesús: “Yo soy la Resurrección y la vida.

El que cree en mí, aunque muera, vivirá”

Jn 11, 25-26

Don Rafael Galisteo Tapia

Juez de Tribunal Eclesiástico de Córdoba y Adscrito a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Córdoba

QUE FALLECIÓ AYER DÍA 6 DE FEBRERO DE 2026, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD.

DESCANSE EN PAZ

EL EXCMO. Y RVDMO. SR. OBISPO DE CÓRDOBA, MONS. JESÚS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SACERDOTES Y DEMÁS FAMILIARES

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la Misa Exequial por su eterno descanso, que D.m., se celebrará,

Hoy DÍA 7 DE FEBRERO, a las 17 HORAS en la PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA DE CÓRDOBA