Rafael Galisteo Tapia
Dijo Jesús: “Yo soy la Resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque muera, vivirá”
Jn 11, 25-26
Don Rafael Galisteo Tapia
Juez de Tribunal Eclesiástico de Córdoba y Adscrito a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Córdoba
QUE FALLECIÓ AYER DÍA 6 DE FEBRERO DE 2026, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD.
DESCANSE EN PAZ
EL EXCMO. Y RVDMO. SR. OBISPO DE CÓRDOBA, MONS. JESÚS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SACERDOTES Y DEMÁS FAMILIARES
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la Misa Exequial por su eterno descanso, que D.m., se celebrará,
Hoy DÍA 7 DE FEBRERO, a las 17 HORAS en la PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA DE CÓRDOBA
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital
- El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de la borrasca Leonardo
- Cortada por inundaciones la carretera A-306 de El Carpio a Torredonjimeno y numerosas incidencias en el Alto Guadalquivir
- Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
- La borrasca Leonardo deja en Córdoba capital los primeros desalojos en zonas inundables de Alcolea y el entorno del aeropuerto
- Córdoba se prepara para el ‘segundo round’ de lluvias torrenciales: la Aemet advierte de lo que traerá la borrasca Marta