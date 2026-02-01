Rafael Larrea Ruipérez

Presidente del Consejo de Administración de Industrias Larrea

Esposo que fue de Doña Mª Fernanda Prieto Garrido

Falleció el día 22 de enero de 2026, a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa, sus hijos Rafael Santiago, Luis Fernando, Álvaro y Alberto Ignacio; hijas políticas Carmen Gómez, Pilar Buenestado e Isabel Luque; nietos Rafael, Alberto, Paula, Alonso, Silvia, Carmen, Victoria, Marta y Sofía; hermanas, Socorro y Rafi, hermanos políticos, sobrinos, demás familia, José Rincón y Carlos Wilson Sánchez.

Noticias relacionadas

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de réquiem, que por su eterno descanso tendrá lugar el LUNES, DÍA 2 DE FEBRERO DE 2026, A LAS 20:30 HORAS, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, favor por el que les quedarán muy agradecidos.