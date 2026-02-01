Rafael Larrea Ruipérez
Rafael Larrea Ruipérez
Presidente del Consejo de Administración de Industrias Larrea
Esposo que fue de Doña Mª Fernanda Prieto Garrido
Falleció el día 22 de enero de 2026, a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa, sus hijos Rafael Santiago, Luis Fernando, Álvaro y Alberto Ignacio; hijas políticas Carmen Gómez, Pilar Buenestado e Isabel Luque; nietos Rafael, Alberto, Paula, Alonso, Silvia, Carmen, Victoria, Marta y Sofía; hermanas, Socorro y Rafi, hermanos políticos, sobrinos, demás familia, José Rincón y Carlos Wilson Sánchez.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de réquiem, que por su eterno descanso tendrá lugar el LUNES, DÍA 2 DE FEBRERO DE 2026, A LAS 20:30 HORAS, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, favor por el que les quedarán muy agradecidos.
