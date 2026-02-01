Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Producción de aceiteLluviaPremios CarmenÁlex OrtegaMercado andalusíSilbonMigrantesSimofSubbéticaFernando Esteso
instagramlinkedin

Rafael Larrea Ruipérez

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA

Rafael Larrea Ruipérez

Presidente del Consejo de Administración de Industrias Larrea

Esposo que fue de Doña Mª Fernanda Prieto Garrido

Falleció el día 22 de enero de 2026, a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa, sus hijos Rafael Santiago, Luis Fernando, Álvaro y Alberto Ignacio; hijas políticas Carmen Gómez, Pilar Buenestado e Isabel Luque; nietos Rafael, Alberto, Paula, Alonso, Silvia, Carmen, Victoria, Marta y Sofía; hermanas, Socorro y Rafi, hermanos políticos, sobrinos, demás familia, José Rincón y Carlos Wilson Sánchez.

Noticias relacionadas

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de réquiem, que por su eterno descanso tendrá lugar el LUNES, DÍA 2 DE FEBRERO DE 2026, A LAS 20:30 HORAS, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, favor por el que les quedarán muy agradecidos.

Rafael Larrea Ruipérez

Rafael Larrea Ruipérez / CÓRDOBA

TEMAS

Tracking Pixel Contents