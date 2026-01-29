Josefina Rey Vázquez de la Torre
PRIMER ANIVERSARIO
Doña Josefina Rey Vázquez de la Torre
Viuda que fue de Don Luis Felipe Medina Cruz
Que falleció el día 29 de enero de 2025, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos, Luis Felipe, José María, María Cristina y María Teresa; hijos políticos, Celia Martínez, Marcela Balguerías y Luis Ignacio Martin; nietos, Luis, Rafael, Marta, Marcela, José María y Paula; nietos políticos, Roberto, Matías, Lucía, Lucía y Javier; bisnietos, Miguel, Santiago, Ignacio, Diego y Julia; sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de aniversario que por su eterno descanso tendrá lugar el SÁBADO, DÍA 31 DE ENERO DE 2026, A LAS 19.30 HORAS, en la Iglesia Conventual del Santo Ángel (Padres Capuchinos), favor por el que les quedarán muy agradecidos.
