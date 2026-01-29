Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Balance del temporalCaudal del GuadalquivirPadrónCribadosFin de semanaTrenesCórdoba CFIncidenciasReyerta C. Jardín
instagramlinkedin

Josefina Rey Vázquez de la Torre

Josefina Rey Vázquez de la Torre

Josefina Rey Vázquez de la Torre / DIARIO CÓRDOBA

DIARIO CÓRDOBA

PRIMER ANIVERSARIO

Doña Josefina Rey Vázquez de la Torre

Viuda que fue de Don Luis Felipe Medina Cruz

Que falleció el día 29 de enero de 2025, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, Luis Felipe, José María, María Cristina y María Teresa; hijos políticos, Celia Martínez, Marcela Balguerías y Luis Ignacio Martin; nietos, Luis, Rafael, Marta, Marcela, José María y Paula; nietos políticos, Roberto, Matías, Lucía, Lucía y Javier; bisnietos, Miguel, Santiago, Ignacio, Diego y Julia; sobrinos y demás familia.

Noticias relacionadas

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de aniversario que por su eterno descanso tendrá lugar el SÁBADO, DÍA 31 DE ENERO DE 2026, A LAS 19.30 HORAS, en la Iglesia Conventual del Santo Ángel (Padres Capuchinos), favor por el que les quedarán muy agradecidos.

Josefina Rey Vázquez de la Torre

Josefina Rey Vázquez de la Torre / DIARIO CÓRDOBA

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents