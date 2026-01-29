PRIMER ANIVERSARIO

Doña Josefina Rey Vázquez de la Torre

Viuda que fue de Don Luis Felipe Medina Cruz

Que falleció el día 29 de enero de 2025, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, Luis Felipe, José María, María Cristina y María Teresa; hijos políticos, Celia Martínez, Marcela Balguerías y Luis Ignacio Martin; nietos, Luis, Rafael, Marta, Marcela, José María y Paula; nietos políticos, Roberto, Matías, Lucía, Lucía y Javier; bisnietos, Miguel, Santiago, Ignacio, Diego y Julia; sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de aniversario que por su eterno descanso tendrá lugar el SÁBADO, DÍA 31 DE ENERO DE 2026, A LAS 19.30 HORAS, en la Iglesia Conventual del Santo Ángel (Padres Capuchinos), favor por el que les quedarán muy agradecidos.