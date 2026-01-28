Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pepita Domínguez Fraile

Pepita Domínguez Fraile

Pepita Domínguez Fraile / DIARIO CÓRDOBA

DIARIO CÓRDOBA

Doña Pepita Domínguez Fraile

Profesora de Educación Infantil.

Esposa que fue de Don José Juan García Pérez.

Que falleció el 28 de enero. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposo; sus hijos, David José y Jesús Miguel; su hija política, Caiyu Wang; sus nietos David y Elena y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el jueves día 29, a las 16:00 de la tarde, en la capilla del Tanatorio de Córdoba (Pol. Las Quemadas), favor por el que les quedarán muy agradecidos.

Pepita Domínguez Fraile

Pepita Domínguez Fraile / DIARIO CÓRDOBA

