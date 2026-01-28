Pepita Domínguez Fraile
DIARIO CÓRDOBA
Doña Pepita Domínguez Fraile
Profesora de Educación Infantil.
Esposa que fue de Don José Juan García Pérez.
Que falleció el 28 de enero. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposo; sus hijos, David José y Jesús Miguel; su hija política, Caiyu Wang; sus nietos David y Elena y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el jueves día 29, a las 16:00 de la tarde, en la capilla del Tanatorio de Córdoba (Pol. Las Quemadas), favor por el que les quedarán muy agradecidos.
