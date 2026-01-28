Doña Pepita Domínguez Fraile

Profesora de Educación Infantil.

Esposa que fue de Don José Juan García Pérez.

Que falleció el 28 de enero. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposo; sus hijos, David José y Jesús Miguel; su hija política, Caiyu Wang; sus nietos David y Elena y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el jueves día 29, a las 16:00 de la tarde, en la capilla del Tanatorio de Córdoba (Pol. Las Quemadas), favor por el que les quedarán muy agradecidos.