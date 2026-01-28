Cándida Aranda Romero
DIARIO CÓRDOBA
Doña Cándida Aranda Romero
Viuda que fue de Don Baldomero Sánchez de Puerta Sánchez de Puerta.
Que falleció el día 28 de enero de 2026, a los 104 años de edad,
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos, José M y Josefina, Agustín y María, Lucía y Antonio, Rafael, Candi y Juan (+), Teresa y Clemente, Mª Dolores y Paco; nietos, bisnietos, demás familia y Ramón y Beni.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el jueves día 29, a las 11:00 de la mañana, en la iglesia parroquial de Cristo Rey y Nuestra Señora del Valle, favor por el que les quedarán muy agradecidos.
