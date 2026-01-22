Rafael Larrea Ruipérez
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR
Don Rafael Larrea Ruipérez
Esposo que fue de Doña Mª Fernanda Prieto Garrido
Que falleció ayer, día 22 de enero de 2026, a los 84 años de edad, Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa, sus hijos Rafael Santiago, Luis Fernando, Álvaro y Alberto Ignacio; hijas políticas Carmen Gómez, Pilar Buenestado e Isabel Luque; nietos Rafael, Alberto, Paula, Alonso, Silvia, Carmen, Victoria, Marta y Sofía; hermanas, Socorro y Rafi, hermanos políticos, sobrinos, demás familia, José Rincón y Carlos Wilson Sánchez.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy viernes, día 23, a las 10 de la mañana, en la iglesia parroquial de San Nicolás de la Villa, favor por el que les quedarán muy agradecidos.
