ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Doña Luisa Fernández-Caparrós Ruiz

Viuda que fue de Don Agapito Moreno Farriols

Que falleció el día 21 de enero de 2026, a los 103 años de edad,

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos Luis, Elvira, Raimundo, Consuelo, Carmen y Antonio; hijos políticos Paloma, Juan, Rosa, Rafael y José Luis; nietos Paloma, Luis, María Elena, Juan José, Mª Elvira, Esther, Carmen, Rosa, Luisa, Paula, Lucía y Araceli; bisnietos, sobrinos y demás familia

Ruegan una oración por su alma, y comunican que el responso será familiar y el miércoles, día 4 de febrero, a las 19:30 horas, se celebrará una misa por su eterno descanso en la Iglesia parroquial de La Inmaculada Concepción y San Alberto Magno (Ciudad Jardín), favor por el que les quedarán muy agradecidos.