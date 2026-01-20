Don Matías Prieto Hernández

Esposo que fue de Doña Teresa Blanco Rodríguez

Falleció el día 20 de enero de 2026, a los 89 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; hijas: María Teresa, Rafi y Malu; hijo político: Antonio Bazán; nietos: Daniel, Elisabet, Rafa y Laura y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el miércoles día 21, a las 12:00 de la mañana en la Parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía), por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.