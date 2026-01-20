Matías Prieto Hernández
DIARIO CÓRDOBA
Don Matías Prieto Hernández
Esposo que fue de Doña Teresa Blanco Rodríguez
Falleció el día 20 de enero de 2026, a los 89 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; hijas: María Teresa, Rafi y Malu; hijo político: Antonio Bazán; nietos: Daniel, Elisabet, Rafa y Laura y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el miércoles día 21, a las 12:00 de la mañana en la Parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía), por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Descarrilan dos trenes en Adamuz: ascienden a 21 los fallecidos
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
- Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Iván Ania, tras la derrota ante el Málaga: 'Veníamos de tres victorias con bajas, no somos un equipo llorón