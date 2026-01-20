Don José Ramón Agote Esparcia

Esposo que fue de Doña Alicia Luisa Martín Rodríguez

Que falleció el día 20 de enero de 2026, a los 88 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; hijos, José Ramón, Ángel Luis, Francisco Javier, Alberto Alejandro y Alicia M.ª; hijos políticos, Carolina Justicia, María Teresa Barea, Ángela Garrido y José María García; nietos, José Ramón, Gonzalo, Alicia, Javier, Lledó, Laura, Javier, Alejandro, Ángela, María, Álvaro, Alicia y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia al funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar EL DÍA 21, A LAS 11 HORAS, en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Fuensanta, por cuyos favores quedaran muy agradecidos.