En directo | Accidente de trenes
José Ramón Agote Esparcia

Esquelas Diario CÓRDOBA

Don José Ramón Agote Esparcia

Esposo que fue de Doña Alicia Luisa Martín Rodríguez

Que falleció el día 20 de enero de 2026, a los 88 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; hijos, José Ramón, Ángel Luis, Francisco Javier, Alberto Alejandro y Alicia M.ª; hijos políticos, Carolina Justicia, María Teresa Barea, Ángela Garrido y José María García; nietos, José Ramón, Gonzalo, Alicia, Javier, Lledó, Laura, Javier, Alejandro, Ángela, María, Álvaro, Alicia y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia al funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar EL DÍA 21, A LAS 11 HORAS, en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Fuensanta, por cuyos favores quedaran muy agradecidos.

José Ramón Agote Esparcia / Córdoba

