José Ramón Agote Esparcia
Don José Ramón Agote Esparcia
Esposo que fue de Doña Alicia Luisa Martín Rodríguez
Que falleció el día 20 de enero de 2026, a los 88 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; hijos, José Ramón, Ángel Luis, Francisco Javier, Alberto Alejandro y Alicia M.ª; hijos políticos, Carolina Justicia, María Teresa Barea, Ángela Garrido y José María García; nietos, José Ramón, Gonzalo, Alicia, Javier, Lledó, Laura, Javier, Alejandro, Ángela, María, Álvaro, Alicia y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia al funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar EL DÍA 21, A LAS 11 HORAS, en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Fuensanta, por cuyos favores quedaran muy agradecidos.
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Descarrilan dos trenes en Adamuz: ascienden a 21 los fallecidos
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
- Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Iván Ania, tras la derrota ante el Málaga: 'Veníamos de tres victorias con bajas, no somos un equipo llorón